На Украине считают, что Киеву придётся пойти на "невыгодный для себя мир". Как заявил киевский политолог Андрей Золотарёв в интервью ютуб-каналу Politeka, причиной тому послужит развал украинского тыла на Западе.

"Для того чтобы о чём-то договариваться и диктовать условия, надо иметь прочный тыл. Запад фактически является стратегическим тылом Украины. Вот этот стратегический тыл, он в 24-м году просаживается, и очень заметно", — заявил собеседник канала.

Специалист отметил, что проходящий с 15 по 19 января в швейцарском Давосе Всемирный экономический форум наглядно показал, насколько тема украинского конфликта волнует так называемых западных партнёров Незалежной. Золотарёв подчеркнул, что перед тем, как обсудить ситуацию на Украине, участники этого мероприятия решили сначала заняться вопросами климата, энергетики и социальных проблем.

В то же время, как отметил политолог, Глобальный Юг в очередной раз показал киевскому режиму, что не поддерживает "формулу мира" Владимира Зеленского, а антироссийская риторика украинских властей уже начинает плохо влиять даже на европейские страны. Учитывая, что в Соединённых Штатах до сих пор не могут договориться о помощи Киеву, последнему, судя по всему, придётся заключить "невыгодный для себя" мир на условиях Москвы.

"Мы можем оказаться поставлены в такие условия, когда ни о чём большем, чем о похабном мире, нам мечтать не придётся", — признал Золотарёв.