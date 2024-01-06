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6 января, 08:52

"Наперекор Зеленскому": В Британии раскрыли, что Запад сделает с Украиной

DE: Американские политики понимают, что ради мира Украину придётся разделить

Американские политики понимают, что для достижения мира на Украине и урегулирования конфликта с Россией придётся разделить Незалежную. Об этом пишет Daily Express.

"Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения это разделение Украины, позволяющее оставить [президенту РФ Владимиру] Путину подконтрольную России часть территорий", — говорится в материале британского издания.

Вместе с тем журналисты таблоида не исключили, что Вашингтон может пойти на такой шаг вопреки желанию и попыткам Владимира Зеленского захватить освобождённые территории.

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Ранее о том, что Киеву для достижения мира придётся принять российские условия, заявлял и директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен. Он указал, что на сегодняшний день военный и экономический баланс сместился в сторону России, поэтому плачевный исход для Украины становится всё более очевиден.

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Getty Images / NurPhoto

Николь Вербер
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