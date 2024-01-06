Американские политики понимают, что для достижения мира на Украине и урегулирования конфликта с Россией придётся разделить Незалежную. Об этом пишет Daily Express.

"Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения — это разделение Украины, позволяющее оставить [президенту РФ Владимиру] Путину подконтрольную России часть территорий", — говорится в материале британского издания.

Вместе с тем журналисты таблоида не исключили, что Вашингтон может пойти на такой шаг вопреки желанию и попыткам Владимира Зеленского захватить освобождённые территории.