"Наперекор Зеленскому": В Британии раскрыли, что Запад сделает с Украиной
DE: Американские политики понимают, что ради мира Украину придётся разделить
Американские политики понимают, что для достижения мира на Украине и урегулирования конфликта с Россией придётся разделить Незалежную. Об этом пишет Daily Express.
"Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения — это разделение Украины, позволяющее оставить [президенту РФ Владимиру] Путину подконтрольную России часть территорий", — говорится в материале британского издания.
Вместе с тем журналисты таблоида не исключили, что Вашингтон может пойти на такой шаг вопреки желанию и попыткам Владимира Зеленского захватить освобождённые территории.
Ранее о том, что Киеву для достижения мира придётся принять российские условия, заявлял и директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен. Он указал, что на сегодняшний день военный и экономический баланс сместился в сторону России, поэтому плачевный исход для Украины становится всё более очевиден.
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