"Никогда не хотели победы": Во Франции признали, что Украина не нужна ни США, ни Европе
Французский генерал Клермон: Украина на самом деле не нужна ни США, ни Европе
Американцы и европейцы делают вид, что хотят "победы" Киева, однако в действительности же Украина никому не нужна. Такое заявление сделал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.
"Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", — сказал он в интервью журналу Valeurs Actuelles.
По словам французского генерала, хоть какую-то веру в украинцев якобы испытывает Польша, поскольку только эта страна перешла на военные рельсы, а остальные же государства "лишь делают вид", что поддерживают Киев. Клермон также обратил внимание на существенное ослабление западной помощи Незалежной. Он добавил, что Киев без помощи США и Европы попросту перестанет сопротивляться и согласится на условия Москвы.
Кстати, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США больше не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины. По его словам, новые пакеты помощи требуют одобрения со стороны конгрессменов.
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