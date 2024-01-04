Американцы и европейцы делают вид, что хотят "победы" Киева, однако в действительности же Украина никому не нужна. Такое заявление сделал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.

"Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", — сказал он в интервью журналу Valeurs Actuelles.

По словам французского генерала, хоть какую-то веру в украинцев якобы испытывает Польша, поскольку только эта страна перешла на военные рельсы, а остальные же государства "лишь делают вид", что поддерживают Киев. Клермон также обратил внимание на существенное ослабление западной помощи Незалежной. Он добавил, что Киев без помощи США и Европы попросту перестанет сопротивляться и согласится на условия Москвы.