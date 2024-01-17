Блинкен с трибуны форума в Давосе запретил Украине идти на мировую с Россией
Блинкен не видит оснований для переговоров о долгосрочном перемирии на Украине
Энтони Блинкен. Обложка © Getty Images / Sean Gallup
Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что нет никаких оснований считать возможными переговоры о долгосрочном перемирии на Украине. Об этом американский министр заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
"В настоящий момент я их не вижу", — так госсек ответил на вопрос о том, есть ли у Киева предпосылки начать диалог с Москвой по разрешению украинского конфликта.
Ранее в швейцарском Давосе состоялась встреча по "формуле мира" Владимира Зеленского по урегулированию на Украине. В заседании участвовало 83 делегации, но Россия не была приглашена на мероприятие. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы, а политик Ги Меттан назвал встречу "фарсом". По данным агентства Bloomberg, мероприятие закончилось ничем.