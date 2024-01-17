Блинкен не видит оснований для переговоров о долгосрочном перемирии на Украине

Блинкен с трибуны форума в Давосе запретил Украине идти на мировую с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что нет никаких оснований считать возможными переговоры о долгосрочном перемирии на Украине. Об этом американский министр заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"В настоящий момент я их не вижу", — так госсек ответил на вопрос о том, есть ли у Киева предпосылки начать диалог с Москвой по разрешению украинского конфликта.