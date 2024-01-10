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10 января, 08:56

СМИ узнали о жёстком требовании Блинкена к премьеру Греции по Украине

Newsbreak: Блинкен потребовал от премьера Греции передать больше оружия Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса увеличить поставки оружия для Украины. Об этом узнал портал Newsbreak.

"Визит Блинкена в Грецию превращается в настоящее Ватерлоо. Репортажи, возможно, сводятся к улыбкам и экскурсии по вилле Мицотакиса в Ханье, где он принимал госсекретаря США, но, похоже, события развиваются серьёзно и крайне болезненно для Греции", пишет портал.

Так, по данным СМИ, Блинкен не просто потребовал от Афин поставить Киеву новые системы вооружения, но даже предъявил ультиматум в несколько дней. При этом официально пресс-служба Мицотакиса по итогам переговоров сообщила, что госсекретарь США поблагодарил Грецию за поддержку Украины.

Newsbreak задаётся вопросом, что ещё Греция, и так отдавшая Украине всё, может предоставить Владимиру Зеленскому, терпящему крах на всех фронтах.

Блинкен объявил о выделении Украине финального пакета военной помощи
Блинкен объявил о выделении Украине финального пакета военной помощи

Напомним, что ещё в октябре прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что нельзя помогать Украине в ущерб европейским гражданам, которые пострадали от стихийных бедствий. По словам политика, Греция и так проявила максимальную гибкость.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Александра Вишнякова
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