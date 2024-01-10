СМИ узнали о жёстком требовании Блинкена к премьеру Греции по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса увеличить поставки оружия для Украины. Об этом узнал портал Newsbreak.

"Визит Блинкена в Грецию превращается в настоящее Ватерлоо. Репортажи, возможно, сводятся к улыбкам и экскурсии по вилле Мицотакиса в Ханье, где он принимал госсекретаря США, но, похоже, события развиваются серьёзно и крайне болезненно для Греции", — пишет портал.

Так, по данным СМИ, Блинкен не просто потребовал от Афин поставить Киеву новые системы вооружения, но даже предъявил ультиматум в несколько дней. При этом официально пресс-служба Мицотакиса по итогам переговоров сообщила, что госсекретарь США поблагодарил Грецию за поддержку Украины.

Newsbreak задаётся вопросом, что ещё Греция, и так отдавшая Украине всё, может предоставить Владимиру Зеленскому, терпящему крах на всех фронтах.