Встреча в Давосе по "формуле мира" Зеленского закончилась ничем, пишут СМИ
Bloomberg: На встрече по "формуле мира" в Давосе не выработана чёткая позиция
Встреча по украинской "формуле мира" в Давосе не принесла чётких результатов. Участники не выработали конкретную позицию перед прибытием Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"[Встреча. — Прим. Лайфа] завершилась в Давосе без чёткого пути продвижения вперёд в преддверии прибытия президента Владимира Зеленского на всемирную встречу во вторник", — говорится в сообщении.
По информации агентства, участие в обсуждении так называемой "формулы мира" принимали 83 делегации. Украинская сторона надеялась получить внимание среди стран Глобального Юга, "многие из которых неохотно поддерживают Киев". Власти Незалежной намерены использовать ежегодную встречу политических лидеров, чтобы вернуть их внимание, заключило агентство.
Ранее Лайф писал, что встреча по "формуле мира" Зеленского состоялась накануне, 14 января, в Давосе. Примечательно, что российская сторона приглашена не была. В ходе встречи глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. А швейцарский политик Ги Меттан назвал встречу "фарсом".
ТАСС / AP / Markus Schreiber