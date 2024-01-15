Встреча в Давосе по "формуле мира" Зеленского закончилась ничем, пишут СМИ

Встреча по украинской "формуле мира" в Давосе не принесла чётких результатов. Участники не выработали конкретную позицию перед прибытием Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"[Встреча. — Прим. Лайфа] завершилась в Давосе без чёткого пути продвижения вперёд в преддверии прибытия президента Владимира Зеленского на всемирную встречу во вторник", — говорится в сообщении.