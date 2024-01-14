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14 января, 19:58

"В ловушку не заманят": Захарова отреагировала на заявление МИД Швейцарии о переговорах по Украине

Захарова: Москву не заманят в ловушку, предлагая переговоры на условиях Запада

У западных стран не получится "заманить в ловушку" Россию, предлагая переговоры по урегулированию конфликта на Украине без российских принципиальных подходов. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала сегодняшнее заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости участия России в переговорном процессе, которое он сделал в ходе пресс-конференции в Давосе. Стоит отметить, что мероприятие было созвано 14 января в швейцарском городе по инициативе Берна и Киева.

"Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", — заявила дипломат.

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Напомним, 14 января Кассис в ходе пресс-конференции в Давосе заявил о том, что Россия должна участвовать в дискуссии о мирном урегулировании на Украине. Также он сообщил, что в мероприятии в Давосе принимают участие представители 83 государств.

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T.me / МИД России

Алексей Соловьёв
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