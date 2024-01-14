"В ловушку не заманят": Захарова отреагировала на заявление МИД Швейцарии о переговорах по Украине

У западных стран не получится "заманить в ловушку" Россию, предлагая переговоры по урегулированию конфликта на Украине без российских принципиальных подходов. Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала сегодняшнее заявление министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости участия России в переговорном процессе, которое он сделал в ходе пресс-конференции в Давосе. Стоит отметить, что мероприятие было созвано 14 января в швейцарском городе по инициативе Берна и Киева.

"Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят", — заявила дипломат.