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15 января, 09:24

Песков заявил, что Путин может посетить КНДР в обозримом будущем

Президент России Владимир Путин может посетить КНДР с визитом в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит в обозримом будущем. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам",  отметил представитель Кремля.

Он также назвал Северную Корею ближайшим соседом и партнёром, с которым Россия намерена и дальше развивать отношения во всех областях.

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Напомним, сегодня с визитом в Москву прибыла министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. У северокорейской делегации запланированы переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В Кремле добавили, что визит главы МИД КНДР проходит в рамках развития договорённостей, которые были достигнуты на космодроме Восточный во время переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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