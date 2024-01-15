Песков заявил, что Путин может посетить КНДР в обозримом будущем
Президент России Владимир Путин может посетить КНДР с визитом в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит в обозримом будущем. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам", — отметил представитель Кремля.
Он также назвал Северную Корею ближайшим соседом и партнёром, с которым Россия намерена и дальше развивать отношения во всех областях.
Напомним, сегодня с визитом в Москву прибыла министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. У северокорейской делегации запланированы переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В Кремле добавили, что визит главы МИД КНДР проходит в рамках развития договорённостей, которые были достигнуты на космодроме Восточный во время переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына.
ТАСС / Валерий Шарифулин