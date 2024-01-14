Захарова заявила, что Россия имеет полное право развивать диалог с КНДР

Россия ожидает различные спекуляции со стороны представителей стран Запада в связи с грядущим визитом министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва имеет полное право развивать диалог с Пхеньяном.

"Конечно, будут ещё спекуляции, их будет немало. Западники всё время вбрасывают историю про то, что Россия себя как-то не так опять ведёт, не имеет права общаться с Северной Кореей. Мы имеем право делать всё, что считаем нужным, с учётом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-1".