Глава МИД КНДР приедет в Россию и проведёт переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15–17 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Руководитель северокорейского внешнеполитического ведомства посетит Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Захаровой, у делегации из КНДР запланированы переговоры с главой российского дипведомства.