Глава МИД КНДР приедет в Россию и проведёт переговоры с Лавровым
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15–17 января
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15–17 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Руководитель северокорейского внешнеполитического ведомства посетит Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Захаровой, у делегации из КНДР запланированы переговоры с главой российского дипведомства.
Напомним, 18 октября 2023 года Лавров прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. В честь его прибытия в КНДР был организован торжественный концерт с песнями на русском языке. В начале переговоров с северокорейской коллегой Чхве Сон Хи Лавров отметил переход отношений двух стран на качественно новый уровень.
ТАСС / AP / Vincent Yu