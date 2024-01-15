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15 января, 06:50

Министр иностранных дел КНДР прилетела в Россию для встречи с Лавровым

ЦТАК: Глава МИД КНДР вместе с делегацией прибыла в Москву

Чхве Сон Хи. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Чхве Сон Хи. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В аэропорту правительственную делегацию встретили сотрудники МИД России, посол Северной Кореи в Москве и его коллеги-дипломаты.

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Напомним, о грядущем визите Чхве Сон Хи стало известно 14 января. У делегации запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва имеет право развивать диалог с Пхеньяном.

Матвей Константинов
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