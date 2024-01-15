Министр иностранных дел КНДР прилетела в Россию для встречи с Лавровым
ЦТАК: Глава МИД КНДР вместе с делегацией прибыла в Москву
Чхве Сон Хи. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи прибыла в Москву. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В аэропорту правительственную делегацию встретили сотрудники МИД России, посол Северной Кореи в Москве и его коллеги-дипломаты.
Напомним, о грядущем визите Чхве Сон Хи стало известно 14 января. У делегации запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва имеет право развивать диалог с Пхеньяном.