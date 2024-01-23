Песков рассказал Лайфу, когда Путин поедет в Турцию и КНДР

Визит Владимира Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, мы исходим из того, что он (визит в Турцию. — Прим. Лайфа.) может состояться ещё до выборов. В КНДР — это более перспективные планы. Но исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением", — отметил представитель Кремля.