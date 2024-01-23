Песков рассказал Лайфу, когда Путин поедет в Турцию и КНДР
Песков: Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ
Визит Владимира Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, мы исходим из того, что он (визит в Турцию. — Прим. Лайфа.) может состояться ещё до выборов. В КНДР — это более перспективные планы. Но исходим из того, что при согласовании графиков президент воспользуется этим предложением", — отметил представитель Кремля.
Песков рассказал Лайфу, когда Путин поедет в Турцию и КНДР. Видео © LIFE
Напомним, что ранее турецкая газета Türkiye сообщила, что Анкара ожидает визита Путина 12 февраля. В Кремле же заверили, что своевременно сообщат о поездке российского лидера. Также Дмитрий Песков рассказывал, что президент РФ может посетить КНДР с визитом в обозримом будущем.
Kremlin.ru