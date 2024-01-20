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20 января, 13:54

В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Песков не стал называть дату визита Путина в Турцию

Кремль своевременно сообщит о визите президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сообщим своевременно", — сказал представитель Кремля.

До этого турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что Путин может посетить республику 12 февраля. Дополнительных сведений о будущей встрече Реджепа Тайипа Эрдогана и главы российского государства не приводится. В среду, 17 января, Песков сообщил журналистам, что точные даты визита Путина в Турцию пока не определены и сейчас согласовываются по дипломатическим каналам.

Песков заявил, что Путин может посетить КНДР в обозримом будущем
Песков заявил, что Путин может посетить КНДР в обозримом будущем
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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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