В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Турцию
Песков не стал называть дату визита Путина в Турцию
Кремль своевременно сообщит о визите президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сообщим своевременно", — сказал представитель Кремля.
До этого турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что Путин может посетить республику 12 февраля. Дополнительных сведений о будущей встрече Реджепа Тайипа Эрдогана и главы российского государства не приводится. В среду, 17 января, Песков сообщил журналистам, что точные даты визита Путина в Турцию пока не определены и сейчас согласовываются по дипломатическим каналам.