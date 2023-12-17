Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию

В Кремле пока не обладают информацией о точных датах визита президента России Владимира Путина в Турцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"[Визит] на повестке дня, мы в контакте с нашими турецкими партнёрами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов", — сказал он в кулуарах съезда "Единой России".

Представитель Кремля напомнил, что глава государства сам объявил о планах посетить Турцию в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии, а также отметил, что он сделает это сразу, как только представится возможность. В настоящее время российский лидер больше акцентирует внимание на "внутренних процессах".