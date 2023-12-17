Регион

Уведомления отключены

17 декабря, 13:52

Песков рассказал о согласовании визита Путина в Турцию

Песков: Точных дат визита Путина в Турцию пока нет, идёт согласование графиков

В Кремле пока не обладают информацией о точных датах визита президента России Владимира Путина в Турцию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"[Визит] на повестке дня, мы в контакте с нашими турецкими партнёрами, но пока точных дат нет. Это вопрос согласования графиков двух президентов", — сказал он в кулуарах съезда "Единой России".

Представитель Кремля напомнил, что глава государства сам объявил о планах посетить Турцию в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии, а также отметил, что он сделает это сразу, как только представится возможность. В настоящее время российский лидер больше акцентирует внимание на "внутренних процессах".

США пригрозили Турции санкциями из-за ревности к России

США пригрозили Турции санкциями из-за ревности к России

А ранее, в октябре, Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения республики. Президент РФ отметил, что за прошедший век страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в различных областях, а также выразил готовность развивать отношения по всем направлениям.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Турция
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров