Путин заявил, что планирует встречу с Эрдоганом в начале 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии заявил, что планирует встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024 года. Российский лидер указал, что поддерживает контакт с коллегой и у них схожие позиции по конфликту в секторе Газа.

"Думаю, нам удастся встретиться. Я планировал, но у Эрдогана не получилось по его графику, хотя я был готов слетать в Турцию. Но мы договариваемся, может быть, в начале следующего года совершить этот визит", — сказал Путин.

Как сообщал Лайф, в октябре Путин и Эрдоган подтвердили наличие схожей позиции по конфликту на Ближнем Востоке. Она заключается в необходимости создания независимой Палестины.