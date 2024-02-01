В Туле стартовал масштабный форум Народного фронта "Всё для победы!"

В Туле стартовал масштабный форум "Всё для победы!", организованный Народным фронтом. В нём участвуют более 500 человек с одной целью — объединить усилия, убрать барьеры, обеспечить инфраструктуру и объединить людей для помощи бойцам на передовой.

В Туле стартовал форум по помощи СВО "Всё для победы!" Фото © Предоставлено Лайфу

По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, площадка предоставляет возможность обменяться опытом, рассказать о своих достижениях единомышленникам и обсудить с представителями министерств самые острые вопросы. Например, врачи — "ангелы", работающие на передовой, — смогут лично повзаимодействовать как с Минздравом, так и с Главным военно-медицинским управлением Минобороны.

Также на форум приехали представители "Кулибин-клуба", которые помогают изобретателям довести изделия до серийных образцов, протестировать на фронте и "состыковать" их с представителями министерств и ведомств. Среди таких изобретений — наручные часы, которые показывают, с какого направления летит вражеский дрон.

"Здесь, на форуме, наши волонтёры, которые с самых первых дней помогают как бойцам, так и мирным жителям. В том числе наши прекрасные женщины — "швейбаты", народные полки, как мы их называем. Они, например, шьют специальные муфты для операторов дронов. Когда ребята на морозе пользуются пультом, в муфты можно руки убрать, чтобы не мёрзли пальцы", — добавил Кузнецов.

Кроме того, в форуме участвуют сотрудники оборонных предприятий, госкорпораций, строители фортификационных сооружений, военкоры, предприниматели и другие неравнодушные люди. В первый день на площадке пройдут дискуссии в восьми тематических секциях, в том числе о работе медиков на фронте, кибербезопасности и волонтёрской деятельности.