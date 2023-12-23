Волонтёры Народного фронта по всей стране собирают подписи в поддержку Путина
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Волонтёры Народного фронта по всей стране приступили к сбору подписей в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который в следующем году будет избираться на новый срок. Свою позицию высказали известные россияне, входящие в штаб ОНФ.
Волонтёры Народного фронта собирают подписи в поддержку президента РФ Владимира Путина. Видео © LIFE
Так, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров назвал Путина сильным лидером, который сможет вывести страну из любой тяжёлой ситуации. А двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая подчеркнула, что благодаря президенту РФ созданы прекрасные условия и инфраструктура для спортсменов. Режиссёр и гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в свою очередь отметил, что просто невозможно представить себе другого российского лидера, так как именно Путин обеспечивает стране стабильность и консолидацию.
Сейчас сбор подписей проводится по всей стране. В Смоленске свою подпись поставил военкор Семён Пегов, в республиках Тыва и Алтай в региональные отделения Народного фронта пришли главы регионов. Поддержку Владимиру Путину выражают врачи, учителя, пенсионеры и студенты, военнослужащие и предприниматели.
Информация о том, в какое время и куда приходить, чтобы поставить подпись, размещена в социальных сетях отделений Народного фронта.
Напомним, президентские выборы в России состоятся 15–17 марта следующего года. Действующий глава государства Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на новый срок в статусе самовыдвиженца. О своих планах участвовать в выборах он сообщил 8 декабря. Глава государства сделал это в разговоре с комбатом "Спарты" и спикером парламента ДНР Артёмом Жогой, который обратился к президенту от лица жителей воссоединённых территорий и бойцов СВО, попросивших Путина принять участие в выборах. Также главу государства поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, актёр Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и другие.
18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. Сегодня стартовал сбор подписей в его поддержку во всех регионах РФ.