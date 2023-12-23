Волонтёры Народного фронта по всей стране собирают подписи в поддержку Путина 23 декабря, 16:24 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Волонтёры Народного фронта по всей стране приступили к сбору подписей в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который в следующем году будет избираться на новый срок. Свою позицию высказали известные россияне, входящие в штаб ОНФ.

Волонтёры Народного фронта собирают подписи в поддержку президента РФ Владимира Путина. Видео © LIFE

Так, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров назвал Путина сильным лидером, который сможет вывести страну из любой тяжёлой ситуации. А двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая подчеркнула, что благодаря президенту РФ созданы прекрасные условия и инфраструктура для спортсменов. Режиссёр и гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в свою очередь отметил, что просто невозможно представить себе другого российского лидера, так как именно Путин обеспечивает стране стабильность и консолидацию.

Сейчас сбор подписей проводится по всей стране. В Смоленске свою подпись поставил военкор Семён Пегов, в республиках Тыва и Алтай в региональные отделения Народного фронта пришли главы регионов. Поддержку Владимиру Путину выражают врачи, учителя, пенсионеры и студенты, военнослужащие и предприниматели.

Информация о том, в какое время и куда приходить, чтобы поставить подпись, размещена в социальных сетях отделений Народного фронта.

Авторы Татьяна Миссуми