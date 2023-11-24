Народный фронт собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для бойцов в зоне СВО

Народный фронт под девизом "Всё для Победы" собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для военнослужащих. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Лайфа.

Граждане России перечислили в фонд "Народный фронт. Всё для Победы!" 10 миллиардов рублей. Благодаря этому были куплены и доставлены на передовую свыше 2270 квадрокоптеров, 9900 радиостанций разных типов, 6500 прицелов, 1960 генераторов, 1280 ружей против дронов, 741 автомобиль, 176 квадроциклов, 20 800 бронежилетов, а также много других вещей, необходимых бойцам на линии фронта. Общее число переводов превысило три миллиона, кроме того, у фонда нашлись благотворители, которые жертвуют средства каждый месяц.

"Сегодня мы преодолели серьёзную планку. Это очень большое достижение жителей нашей страны, они объединились и делают всё, чтобы ребята в окопах чувствовали поддержку, видели, что за их спинами — вся Россия. Для оперативной доставки необходимых вещей бойцам мы открыли в Ростове-на-Дону распределительный склад площадью 5000 квадратных метров. В начале пути были особенно востребованы квадрокоптеры, это и сейчас очень популярный запрос. Мы объединились с Владимиром Соловьёвым и только за счёт его сбора купили 1500 беспилотников на почти 480 миллионов рублей. К 9 Мая этого года мы при поддержке российских железнодорожников снарядили два автопоезда. Железнодорожные составы проехали через всю страну и доставили ребятам 319 автомобилей, из них 254 передали жители регионов", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Персональные сборы на площадке фонда "Всё для Победы!" запускали члены Центрального штаба Народного фронта, военные корреспонденты, журналисты и телеведущие Александр Коц, Николай Долгачёв, Андрей Руденко, Илья Ушенин, Ирина Куксенкова, Юлия Барановская, Руслан Осташко, Юлия Чичерина, Дмитрий Певцов, Денис Майданов, Полина Цветкова, многие другие известные люди.

"Сейчас мы развиваем направление "Кулибин-клуб". Находим перспективные разработки наших инженеров, которые полезны бойцам на фронте, тестируем их и отправляем на ЛБС. Так, благодаря новому сбору Юрия Подоляки мы закупили средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют "ронять птички" врага, спасать жизни наших ребят", — отметил Кузнецов.

Самых активных участников сборов Народного фронта встретили в Центральном штабе общественного движения, рассказали им о проектах и текущих сборах, вручили благодарственные письма и подарили уникальные шевроны, которые были созданы специально для бойцов, служащих на передовой. Также известные артисты, спортсмены и телеведущие поблагодарили благотворителей по телефону. Россияне – участники сборов пообщались с Юлией Барановской, Русланом Осташко, Полиной Цветковой, Яной Поплавской, Дмитрием Дюжевым, Михаилом Мамаевым, Александром Легковым и Марией Киселёвой.

"Большой объём средств мы собрали прошлой зимой на тёплую одежду для мобилизованных. Тогда удалось приобрести 220 тысяч предметов, привезти вещи десяткам тысяч бойцов. Сейчас у нас идёт новогодний сбор, "тёплый", как мы его называем, потому что там будут тепловые пушки, печки и многое другое. Всех призываю к этому присоединиться, принять в этом участие, чтобы наши ребята на передовой получили новогодние подарки", — подытожил Кузнецов.