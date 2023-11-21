Народный фронт наградил премией "Команда Путина" жителей Сахалина

Во вторник, 21 ноября, в Сахалинской области состоялась церемония вручения премии "Команда Путина", которой отмечают активных граждан, в частности, тех, кто помогает в специальной военной операции (СВО). Торжественное мероприятие прошло в арт-резиденции "Маяк". В числе тех, кто принял в нём участие, был губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Лауреат премии "Команда Путина" президент союза "Сахалинская торгово-промышленная палата", член Общественной палаты Сахалинской области Галина Дзюба — о премии. Видео © Народный фронт

"Команда Путина" — это простые люди среди нас, у которых отзывается боль в сердце, если что-то сделано не так, как надо, — сделано не для людей, а для бюрократии. Это и работник социальной сферы, который ухаживает за бабушкой, это и учитель, который несёт патриотизм своим ученикам, это и работник прокуратуры, это и тот, кто защищает права человека, не получившего технические средства реабилитации", — отметил глава региона, приветствуя гостей.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на награждении премией "Команда Путина" на Сахалине. Фото © Народный фронт

Лимаренко подчеркнул, что президент РФ является примером для граждан, так как он ориентируется на принцип "что нужно людям, то нужно власти". Глава Сахалина вместе с руководителем департамента Народного фронта по работе с регионами СФО и ДФО Ириной Родиной вручил лауреатам почётные грамоты и отличительные знаки "Команда Путина".

Грамоты, которые раздавали участникам премии "Команда Путина" на Сахалине. Фото © Народный фронт

Торжественная часть продолжилась награждением заслуженных сотрудников регионального исполкома Народного фронта, партнёров и меценатов фонда "Всё для Победы!", а также общественных деятелей. В общей сложности грамоты и благодарственные письма получили 26 сахалинцев.

Подарки, которые получили участники премии "Команда Путина" на Сахалине. Фото © Народный фронт

Так, например, лауреатом премии стала президент союза "Сахалинская торгово-промышленная палата", член Общественной палаты Сахалинской области Галина Дзюба. С 2018 года, объединив более 100 бизнесменов, она помогает в реализации социальных проектов в регионе. Также с 2022 года Дзюба реализует на Сахалине благотворительную программу #МЫВМЕСТЕ для помощи в получении необходимых средств мобилизованным, а с начала СВО она участвует в работе фонда Народного фронта "Всё для Победы!".

Лауреат премии "Команда Путина" президент союза "Сахалинская торгово-промышленная палата", член Общественной палаты Сахалинской области Галина Дзюба (в центре). Фото © Народный фронт

"С первых дней СВО наш благотворительный фонд, который содержится за счёт взносов предпринимателей, помогает обеспечить наших солдат всем необходимым. Мы оказываем помощь детям, которые живут на новых территориях, и их семьям. Также мы снабдили каждый детский сад Луганска ноутбуками для учёбы", — рассказала Дзюба.