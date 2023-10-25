ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 16:29
8135

Народный фронт доставил танкистам на передовую огнеупорные костюмы и квадроциклы

Народный фронт доставил танкистам на линию боевого соприкосновения огнеупорные костюмы, динамическую защиту, коптеры, прицелы, квадроциклы и УАЗик-"буханку". Вся техника была приобретена на средства фонда "Всё для Победы!". Как рассказали сами танкисты, в огнеупорных костюмах они нуждались особенно, ведь их можно быстро снять и надеть, а в бою, как известно, дорога каждая секунда.

  • Бойцам передали оборудование, приобретённое специально для танковой армии в рамках сбора "Всё для Победы!". Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
    Бойцам передали оборудование, приобретённое специально для танковой армии в рамках сбора "Всё для Победы!". Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
  • На пожертвованные россиянами средства закупили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры и многое другое. Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
    На пожертвованные россиянами средства закупили огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры и многое другое. Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
  • Народный фронт поблагодарил танкистов за их вклад в защиту Отечества. Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом
    Народный фронт поблагодарил танкистов за их вклад в защиту Отечества. Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом

Бойцам передали оборудование, приобретённое специально для танковой армии в рамках сбора "Всё для Победы!". Фото предоставлено Лайфу Народным фронтом

1 / 3

"Огромное спасибо Народному фронту и всем россиянам, которые нам помогают. Всё, что вы привезли, нам действительно необходимо. Победа будет за нами!" — поблагодарил участников сбора военнослужащий с позывным Сизый.

Боец с позывным Сизый благодарит участников сбора. Видео © LIFE

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов лично приехал на передовую, чтобы передать бойцам технику, поблагодарить танкистов за их вклад в защиту Отечества и вручить памятные подарки — часы.

"Низкий поклон всем россиянам, которые помогали в сборе. Для меня это большая честь — оказаться здесь и иметь возможность пожать руку нашим бойцам. Уверен, что многие хотели бы быть сейчас здесь, чтобы сказать спасибо ребятам", отметил Кузнецов.

Народный фронт запустил проект "Всё для Победы" в июле 2022 года. Как показывает практика, бойцам на передовой часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квадрокоптеры, пауэрбанки, медикаменты и многое другое. Посмотреть, какая именно помощь необходима, можно на указанном сайте. Здесь же можно и отправить пожертвования любым удобным способом — на счёт или по СМС. Сам портал является гарантией, что все собранные деньги пойдут именно на нужды освободителей Донбасса. В режиме онлайн можно узнать, как грузы доставляются адресатам.

Народный фронт и Сергей Карякин передали машины "Урал" для бойцов в ЛНР
Народный фронт и Сергей Карякин передали машины "Урал" для бойцов в ЛНР

Ранее Народный фронт отправил на передовую 20 машин от российских железнодорожников. Речь идёт об отечественных машинах различных модификаций, которые будут использоваться в том числе военными медиками для спасения раненых.

BannerImage

LIFE

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar