Народный фронт доставил танкистам на передовую огнеупорные костюмы и квадроциклы

Народный фронт доставил танкистам на линию боевого соприкосновения огнеупорные костюмы, динамическую защиту, коптеры, прицелы, квадроциклы и УАЗик-"буханку". Вся техника была приобретена на средства фонда "Всё для Победы!". Как рассказали сами танкисты, в огнеупорных костюмах они нуждались особенно, ведь их можно быстро снять и надеть, а в бою, как известно, дорога каждая секунда.







"Огромное спасибо Народному фронту и всем россиянам, которые нам помогают. Всё, что вы привезли, нам действительно необходимо. Победа будет за нами!" — поблагодарил участников сбора военнослужащий с позывным Сизый.

Боец с позывным Сизый благодарит участников сбора. Видео © LIFE

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов лично приехал на передовую, чтобы передать бойцам технику, поблагодарить танкистов за их вклад в защиту Отечества и вручить памятные подарки — часы.

"Низкий поклон всем россиянам, которые помогали в сборе. Для меня это большая честь — оказаться здесь и иметь возможность пожать руку нашим бойцам. Уверен, что многие хотели бы быть сейчас здесь, чтобы сказать спасибо ребятам", — отметил Кузнецов.

Народный фронт запустил проект "Всё для Победы" в июле 2022 года. Как показывает практика, бойцам на передовой часто требуется самая простая помощь: форма, берцы, квадрокоптеры, пауэрбанки, медикаменты и многое другое. Посмотреть, какая именно помощь необходима, можно на указанном сайте. Здесь же можно и отправить пожертвования любым удобным способом — на счёт или по СМС. Сам портал является гарантией, что все собранные деньги пойдут именно на нужды освободителей Донбасса. В режиме онлайн можно узнать, как грузы доставляются адресатам.