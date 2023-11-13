Народный фронт объявил новогодний сбор "Всё для Победы!" для бойцов в зоне СВО

Народный фронт объявил о начале нового сбора "Всё для Победы" для российских бойцов СВО в преддверии новогодних праздников. Военнослужащим отправят тепловые пушки, печки, газовые плиты, сохраняющее тепло бельё, тёплые головные уборы, баффы и прочие вещи, которые так нужны в холодном ноябре. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении Лайфа.

"Сегодня Народный фронт запускает новогодний сбор. Министерство обороны обеспечивает ребят всем необходимым, но военнослужащим гораздо удобнее делать свою работу, когда есть дополнительная печка, тепловая пушка, газовая плитка, резервный комплект тёплых вещей, особенно нашей русской морозной зимой", — рассказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

Поддержать бойцов СВО и проявить с ними солидарность, внеся лепту в общее дело, при желании может любой житель России. С первых дней специальной военной операции россияне показали своё неравнодушие к согражданам на фронте: они приносили в региональные отделения ОНФ полезные вещи для бойцов, записки с добрыми пожеланиями, а также объединялись в большие группы, чтобы отправлять реальную помощь на линию соприкосновения. Всё это говорит о том, что жителям нашей страны важна сопричастность к судьбам военнослужащих, рискующих жизнью ради защиты Родины, рассказали в организации.

"С любовью связанная тёплая одежда, отправленная на фронт, переданные солдатам варежки, шапки от совершенно незнакомых им людей играют не меньшую роль, чем военная техника, — они вселяют дополнительную уверенность в бойцов, показывают, что в тылу о них заботятся, верят в них, ждут с победой", — добавил Сергей Горбунов.

В Народном фронте отметили, что в 2022 году благодаря активной поддержке соотечественников в рамках новогоднего сбора удалось собрать более 100 миллионов рублей. На эти средства было приобретено и доставлено на передовую более 50 автомобилей, 100 квадрокоптеров, 250 прицелов, тепловизоры, мобильные бани и противодронные ружья. Кроме техники на передовую были доставлены медицинские аптечки, одежда и сладкие подарки. Оказать посильную помощь бойцам на передовой и помочь военным подразделениям можно на сайте "Всё для Победы!".