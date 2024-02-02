Путин: Системы "Солнцепёк" работают эффективно, их становится всё больше

Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" работает очень эффективно, и такого вооружения в зоне спецоперации становится всё больше. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с активом участников форума "Всё для победы!".

"Солнцепёков" всё больше и больше становится. Очень эффективно работают", — сказал Путин, комментируя мнение одной из участниц встречи о том, что такого вооружения не так много на фронте.