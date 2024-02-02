Путин: Системы "Солнцепёк" работают эффективно, их становится всё больше
ТОС Солнцепёк. Обложка © ТАСС / AP
Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" работает очень эффективно, и такого вооружения в зоне спецоперации становится всё больше. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с активом участников форума "Всё для победы!".
"Солнцепёков" всё больше и больше становится. Очень эффективно работают", — сказал Путин, комментируя мнение одной из участниц встречи о том, что такого вооружения не так много на фронте.
ТОС "Солнцепёк" была создана в 2001 году. Она применяется для поражения лёгкой бронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров. Ранее в США пришли в ужас от систем "Солнцепёк", которые в зоне СВО почти ничего не оставляют от целей противника.