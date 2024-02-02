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2 февраля, 15:21

Путин сообщил об обновлении на 95% стратегических ядерных сил РФ

Президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для победы!". Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на форуме "Всё для победы!". Фото © Life.ru / Павел Баранов

Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью — на 95%, об этом в ходе форума "Всё для победы!" сообщил президент Владимир Путин.

"Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая — почти на 100%. Это хороший, надёжный тыл для нашей стратегической безопасности", — отметил глава государства.

Президент также поставил задачу добиться таких же результатов по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.

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А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что военно-строительный комплекс в прошлом году сосредоточился на создании инфраструктуры сил ядерного сдерживания, а также развитии аэродромов и систем базирования военно-морского флота (ВМФ).

Александра Вишнякова
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