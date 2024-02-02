Путин сообщил об обновлении на 95% стратегических ядерных сил РФ

Стратегические ядерные силы России обновлены практически полностью — на 95%, об этом в ходе форума "Всё для победы!" сообщил президент Владимир Путин.

"Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы. А их морская составляющая — почти на 100%. Это хороший, надёжный тыл для нашей стратегической безопасности", — отметил глава государства.

Президент также поставил задачу добиться таких же результатов по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.