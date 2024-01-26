Шойгу: В 2023 году построили 2772 объекта для сил и средств ядерного сдерживания

Военно-строительный комплекс в прошлом году сосредоточился на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания, а также развитии аэродромов и систем базирования Военно-морского флота (ВМФ). Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за 2023 год были сданы объекты для нужд специальной военной операции (СВО), военного и специального назначения.

"Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны", — отметил министр в ходе единого дня военной приёмки.

В общей сложности было построено 2772 здания и сооружения, добавил Шойгу. При этом глава Минобороны подчеркнул, что запланированные мероприятия полностью реализованы.