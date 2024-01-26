Шойгу: В 2023 году построили 2772 объекта для сил и средств ядерного сдерживания
Военно-строительный комплекс в прошлом году сосредоточился на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания, а также развитии аэродромов и систем базирования Военно-морского флота (ВМФ). Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, за 2023 год были сданы объекты для нужд специальной военной операции (СВО), военного и специального назначения.
"Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, развития новых субъектов страны", — отметил министр в ходе единого дня военной приёмки.
В общей сложности было построено 2772 здания и сооружения, добавил Шойгу. При этом глава Минобороны подчеркнул, что запланированные мероприятия полностью реализованы.
Ранее в Совфеде сочли бредом сумасшедшего мечты Киева об отказе России от ядерного щита. Такое условие подписания мирного договора на днях поставил замминистра обороны Украины.
Vk / Минобороны России