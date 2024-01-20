Польские власти отрицают факты и продвигают ядерную войну с Россией. Таким мнением в статье для издания Myśl Polska поделился польский аналитик Олаф Сволкень. По его словам, Варшава не хочет принимать тот факт, что у Москвы были причины начать спецоперацию на Украине, а вместо этого продвигает абсурдные тезисы о необходимости разгромить нашу страну.

"Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты, продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над Россией", — пишет Сволкень.

Он также назвал "иррациональной" русофобию в Польше, добавив, что Варшава, поддерживая Киев, тратит сотни миллиардов и лишается возможности участвовать в разумной дипломатии.