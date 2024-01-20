Регион

Уведомления отключены

20 января, 10:53

В Польше заявили о желании спровоцировать "ядерный армагеддон" с Россией

Myśl Polska: Идеи Польши о победе над Россией чреваты "ядерным армагеддоном"

Польские власти отрицают факты и продвигают ядерную войну с Россией. Таким мнением в статье для издания Myśl Polska поделился польский аналитик Олаф Сволкень. По его словам, Варшава не хочет принимать тот факт, что у Москвы были причины начать спецоперацию на Украине, а вместо этого продвигает абсурдные тезисы о необходимости разгромить нашу страну.

"Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты, продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над Россией", — пишет Сволкень.

Он также назвал "иррациональной" русофобию в Польше, добавив, что Варшава, поддерживая Киев, тратит сотни миллиардов и лишается возможности участвовать в разумной дипломатии.

Боязнь эскалации конфликта на Украине заставила Польшу усилить военную мощь
Боязнь эскалации конфликта на Украине заставила Польшу усилить военную мощь

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал готовиться к любым сценариям в отношении России. По его словам, усиление наступления российских войск на Украине вызывает опасение.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров