Боязнь эскалации конфликта на Украине заставила Польшу усилить военную мощь

Он обратил внимание, что предприятия, которые недавно были улучшены, планируют нарастить объёмы производства, так как их мощности отстают от потребностей. В качестве примера обозреватель привёл завод "Сталёва-Воля", который занимается изготовлением артиллерийских орудий и скоро будет собирать боевые машины пехоты и бронированные автомобили. В свою очередь правительство отмерило два года на удвоение выпуска продукции.