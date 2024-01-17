Боязнь эскалации конфликта на Украине заставила Польшу усилить военную мощь
Rzeczpospolita: Польша наращивает производство оружия из-за ситуации на Украине
Польша значительно увеличивает изготовление оружия, так как боится эскалации украинского конфликта. На это указал обозреватель польского издания Rzeczpospolita Збигнев Лентович.
Он обратил внимание, что предприятия, которые недавно были улучшены, планируют нарастить объёмы производства, так как их мощности отстают от потребностей. В качестве примера обозреватель привёл завод "Сталёва-Воля", который занимается изготовлением артиллерийских орудий и скоро будет собирать боевые машины пехоты и бронированные автомобили. В свою очередь правительство отмерило два года на удвоение выпуска продукции.
"Польские заводы отправляются на войну. Производство идёт полным ходом", — резюмировал автор материала.
Ранее страху нагнал и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, когда посоветовал НАТО не исключать возможных сценариев в отношении России из-за усиления её позиций в украинском конфликте.
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