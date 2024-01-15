Польша дала добро на ввод немецких войск в страну

Польша согласилась на размещение войск Германии на своей территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — указал Шейна и добавил, что при ведении военных действий "за восточной границей" любое сотрудничество с союзниками будет приветствоваться.