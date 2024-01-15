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15 января, 11:24

Польша дала добро на ввод немецких войск в страну

Замглавы МИД Польши Шейна: Республика согласна разместить у себя войска Германии

Польша согласилась на размещение войск Германии на своей территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать", — указал Шейна и добавил, что при ведении военных действий "за восточной границей" любое сотрудничество с союзниками будет приветствоваться.

Кроме того, в Польше в настоящее время находятся около десяти тысяч военных США.

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А ранее Лайф писал, что в Польшу прибыло порядка ста пилотов боевых вертолётов, техников и логистов из Чехии. Помимо учений они будут задействованы в усилении восточного фланга НАТО. Также отмечалось, что оружейные заводы Польши максимально нарастили производственные мощности на фоне поставок Украине.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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