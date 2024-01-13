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13 января, 13:28

Испугавшиеся российской авиации поляки свернули операцию в небе

В Польше сообщили о прекращении операции, начатой из-за "активности авиации РФ"

Самолёты ВВС Польши и стран-союзниц, которые, как ранее заявили в Варшаве, были подняты в небо из-за "активности российской дальней авиации", свернули свою операцию. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщило оперативное командование вооружённых сил республики.

"Действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве, а также наземных систем противовоздушной обороны были прекращены из-за снижения уровня угрозы. Действующие силы и средства вернулись к стандартной операционной деятельности", говорится в публикации.

В командовании добавили, что Польша внимательно следит за ситуацией на Украине и находится в постоянной готовности защитить своё воздушное пространство.

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Напомним, ранее стало известно, что руководство польских вооружённых сил отдало приказ поднять в воздух свои истребители и стран-союзниц, так как Россия якобы усилила вблизи границы "активность авиации". О чём именно идёт речь, поляки умолчали.

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Юрий Лысенко
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