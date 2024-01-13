ВС Польши сообщили, что подняли самолёты из-за "активности российской авиации" 13 января, 09:25 Истребитель F-16 ВВС Польши. Обложка © Shutterstock

Командование Вооружённых сил Польши сообщило, что отдало приказ поднять в воздух свои истребители и стран-союзниц, так как Россия усилила вблизи границы "активность авиации". Об этом говорится в соцсети X (Twitter).

"Сообщается, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины", — отмечается в тексте.

Также добавляется, что были предприняты все меры, обеспечивающие безопасность польского воздушного пространства. Население просят не беспокоиться, так как громкий шум на юго-востоке Польши связан именно с полётами польских и союзных истребителей.

Ранее в МИД РФ заявили, что если истребители F-16 будут использоваться на территории Украины, вылетая с баз НАТО в Европе, то это будет приравниваться к участию в конфликте самого альянса.

Авторы Татьяна Миссуми