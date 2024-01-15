В Польше компании увеличили объёмы производства тротила на фоне конфликта на Украине

Оборонно-промышленный комплекс Польши переживает инвестиционный бум. По данным газеты Rzeczpospolita, причина тому — конфликт на Украине, спровоцировавший рост спроса на рынке.

К примеру, компания Nitro-Chem из Быдгоща начала производить тротил "в три смены" — по 24 часа в сутки, а завод Lucznik из Радома намерен через два года выпускать по сто тысяч автоматов в год. На данный момент предприятие закупает новое оборудование.

Кроме того, завод по производству тяжёлого вооружения Huta Stalowa Wola, считающийся одним из крупнейших в стране, вскоре также станет делать БТР и БМП. На удвоение объёмов поставок у него есть два года.