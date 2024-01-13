Экс-премьер Польши признал превосходство Российской армии в зоне СВО

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий признал, что ВС РФ обладают существенным преимуществом на передовой. По его словам, ВСУ провалили контрнаступление и теперь движутся в неверном направлении.

"К сожалению, мы должны резюмировать контрнаступление как неудачу, а это означает, что у России, у президента Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике", — сказал Моравецкий в интервью британской газете Daily Express.