Экс-премьер Польши признал превосходство Российской армии в зоне СВО
Экс-премьер Польши Моравецкий отметил существенное преимущество ВС РФ на фронте
Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий признал, что ВС РФ обладают существенным преимуществом на передовой. По его словам, ВСУ провалили контрнаступление и теперь движутся в неверном направлении.
"К сожалению, мы должны резюмировать контрнаступление как неудачу, а это означает, что у России, у президента Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике", — сказал Моравецкий в интервью британской газете Daily Express.
Бывший польский премьер отметил, что его мнение доказывают успехи ВС РФ на поле боя. Страны НАТО волнует поражение ВСУ и ситуация в стране в целом, заключил Моравецкий.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский вымолил у преемника Моравецкого Дональда Туска визит на Украину, но есть нюанс. Поездка не будет нацелена исключительно на обсуждение конфликта с Россией, подчеркнул Туск.
ТАСС / Zuma