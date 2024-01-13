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13 января, 14:15

Экс-премьер Польши признал превосходство Российской армии в зоне СВО

Экс-премьер Польши Моравецкий отметил существенное преимущество ВС РФ на фронте

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий признал, что ВС РФ обладают существенным преимуществом на передовой. По его словам, ВСУ провалили контрнаступление и теперь движутся в неверном направлении.

"К сожалению, мы должны резюмировать контрнаступление как неудачу, а это означает, что у России, у президента Путина, обладающего большими ресурсами, у них есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике", — сказал Моравецкий в интервью британской газете Daily Express.

Бывший польский премьер отметил, что его мнение доказывают успехи ВС РФ на поле боя. Страны НАТО волнует поражение ВСУ и ситуация в стране в целом, заключил Моравецкий.

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"Они просто убежали": Экс-наёмник ВСУ из Польши заявил, что больше не хочет иметь дела с Украиной

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский вымолил у преемника Моравецкого Дональда Туска визит на Украину, но есть нюанс. Поездка не будет нацелена исключительно на обсуждение конфликта с Россией, подчеркнул Туск.

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ТАСС / Zuma

Александра Мышляева
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