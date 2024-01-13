Зеленский вымолил у Туска визит на Украину, но есть нюанс
Премьер Польши Туск анонсировал визит на Украину
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах посетить Украину в ближайшие дни. По словам политика, визит не будет нацелен исключительно на обсуждение конфликта с Россией.
"В ближайшие дни я буду в Киеве. Ситуация на Украине и на фронте наиважнейшая для безопасности Польши", — отметил глава кабмина республики в беседе с журналистами.
При этом Туск подчеркнул, что в рамках поездки намерен обсудить с местными властями обстановку на общей границе, которая остаётся заблокированной польскими перевозчиками. По словам премьера, он планирует защитить интересы сограждан, которые пострадали от дальнобойщиков из Незалежной.
Напомним, о визите Туска попросил Владимир Зеленский. Ещё в середине декабря он заявил, что с большой радостью встретится с новоизбранным премьером.
Flickr / European Committee of the Regions