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12 января, 22:46

Зеленский вымолил у Туска визит на Украину, но есть нюанс

Премьер Польши Туск анонсировал визит на Украину

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах посетить Украину в ближайшие дни. По словам политика, визит не будет нацелен исключительно на обсуждение конфликта с Россией.

"В ближайшие дни я буду в Киеве. Ситуация на Украине и на фронте наиважнейшая для безопасности Польши", отметил глава кабмина республики в беседе с журналистами.

При этом Туск подчеркнул, что в рамках поездки намерен обсудить с местными властями обстановку на общей границе, которая остаётся заблокированной польскими перевозчиками. По словам премьера, он планирует защитить интересы сограждан, которые пострадали от дальнобойщиков из Незалежной.

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Напомним, о визите Туска попросил Владимир Зеленский. Ещё в середине декабря он заявил, что с большой радостью встретится с новоизбранным премьером.

Обложка ©

Flickr / European Committee of the Regions

Илья Пушкарев
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