Новый премьер Польши Туск заявил, что Зеленский попросил встречи с ним

Киевская сторона попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом на саммите "Европейский союз — Западные Балканы" сообщил сам глава правительства.

"Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Ещё будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь. Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст", — сказал Туск по прибытии в Брюссель.