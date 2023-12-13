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13 декабря, 19:25

Новый премьер Польши Туск заявил, что Зеленский попросил встречи с ним

Киевская сторона попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом на саммите "Европейский союз — Западные Балканы" сообщил сам глава правительства.

"Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Ещё будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь. Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст", — сказал Туск по прибытии в Брюссель.

Политик отметил, что ему пока неясно, зачем Зеленский присутствует в Брюсселе, так как его участие в планируемом заседании Европейского совета пока не принято. Поэтому пока Туск не знает, где и когда состоится их встреча.

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Напомним, 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового главу правительства страны. На этом посту он сменил Матеуша Моравецкого, кандидатура которого не получила одобрения в Сейме.

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Getty Images / STR / NurPhoto, Shutterstock

Александра Мышляева
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