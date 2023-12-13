Регион

Уведомления отключены

13 декабря, 13:29

В России предсказали рост градуса русофобии в Польше при Дональде Туске

Политолог Перла: При премьере Туске градус русофобии в Польше может вырасти

Между старым и новым Правительством Польши есть значительная разница. Однако градус русофобии после прихода нового кабмина во главе с премьер-министром Дональдом Туском может только вырасти. Такое мнение высказал политолог Андрей Перла.

"Туск и компания — это подстилка для Урсулы фон дер Ляйен, евроинтеграторы, антиполяки. И яростные сторонники продолжения войны с Россией. И те, кто будет продвигать в Польше всё то, что пытались остановить консерваторы. "Повесточку", аборты, парады извращенцев, завоз мигрантов. Вот это вот всё", рассказал Перла для "Царьграда", добавив, что предыдущий кабмин от партии "Право и справедливость" состоял из националистов, которые хоть и были русофобами, но стояли на защите суверенных интересов Польши.

Новый премьер-министр Польши Туск представил свой кабмин

Новый премьер-министр Польши Туск представил свой кабмин

Напомним, ранее польский лидер Анджей Дуда поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин 13 ноября. Впрочем, приведённое к присяге правительство не получило одобрения в Сейме. 1 декабря стало известно, что депутаты большинством голосов выбрали лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска на пост премьер-министра республики. А 13 декабря Дуда привёл нового главу правительства страны к присяге.
Обложка ©

ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров