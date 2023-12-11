Сейм большинством голосов выбрал Туска на пост премьер-министра Польши
Дональд Туск. Обложка © Shutterstock
Депутаты польского Сейма большинством голосов выбрали лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска на пост премьер-министра республики. Об итогах голосования стало известно газете Gazeta Wyborcza.
По информации издания, кандидатура бывшего председателя Евросовета устроила 248 парламентариев нижней палаты. Против назначения Туска выступил 201 народный избранник. Выбор был не очень большой: Туск оказался единственным кандидатом на этот пост после вынесения вотума недоверия правительству Матеуша Моравецкого.
Ранее Лайф сообщал, что польский лидер Анджей Дуда поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин 13 ноября. Впрочем, приведённое к присяге правительство не получило одобрения в Сейме. Теперь инициатива по выбору нового премьера полностью принадлежит депутатам нижней палаты.