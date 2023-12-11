Сейм большинством голосов выбрал Туска на пост премьер-министра Польши

По информации издания, кандидатура бывшего председателя Евросовета устроила 248 парламентариев нижней палаты. Против назначения Туска выступил 201 народный избранник. Выбор был не очень большой: Туск оказался единственным кандидатом на этот пост после вынесения вотума недоверия правительству Матеуша Моравецкого.