Моравецкий раскрыл, что должен сделать Евросоюз ради выживания

Евросоюз должен отказаться от планов по централизации, если хочет выжить. Такое мнение озвучил в понедельник, 11 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с программной речью в парламенте республики.

"Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", — заявил политик.

Централизация власти в ЕС — один из постоянных вопросов для дискуссии в союзе. Её сторонники предлагают упразднить единогласную систему принятия решений в пользу принципа большинства и выступают за обеспечение юридических полномочий на уровне союза в сфере обороны, налогообложения, внешней политики и других.