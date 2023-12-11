Моравецкий раскрыл, что должен сделать Евросоюз ради выживания
Премьер Польши Моравецкий назвал отказ от централизации в ЕС условием выживания
Евросоюз должен отказаться от планов по централизации, если хочет выжить. Такое мнение озвучил в понедельник, 11 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая с программной речью в парламенте республики.
"Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", — заявил политик.
Централизация власти в ЕС — один из постоянных вопросов для дискуссии в союзе. Её сторонники предлагают упразднить единогласную систему принятия решений в пользу принципа большинства и выступают за обеспечение юридических полномочий на уровне союза в сфере обороны, налогообложения, внешней политики и других.
Напомним, что в конце ноября Моравецкий принёс присягу и вновь стал премьером Польши. Из старого кабмина в новый попадут три министра: прежнюю должность сохранил глава Минобороны Мариуш Блащак, а также экс-министр по европейским делам Шимон Шинковский, который возглавил МИД Польши. Бывший министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг теперь руководит Министерством развития и технологий страны.
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