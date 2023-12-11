Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого 11 декабря, 15:33 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Обложка © ТАСС / AP / Czarek Sokolowski

Депутаты Сейма Польши (нижней палаты парламента) не проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого.

По данным Gazeta Wyborcza, за вотум доверия выступили 190 парламентариев, против — 266. В основном противниками стали законодатели от оппозиционной коалиции, которая по итогам октябрьских выборов получила в Сейме большинство.

Теперь инициатива по выбору нового премьер-министра и членов правительства переходит к нижней палате парламента. У оппозиции уже есть кандидат — это лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск.

Напомним, 15 октября в Польше состоялись выборы в парламент — Сейм и Сенат. Основная борьба развернулась между политсилами "Право и справедливость" и "Гражданская коалиция", в итоге по результатам голосования правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте. После выборов польский президент Анджей Дуда принял отставку прошлого правительства и распорядился сформировать новый кабмин. Выполнить обязательную после завершения парламентских выборов процедуру президент поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому.

Авторы Александра Вишнякова