Новый премьер-министр Польши Туск представил свой кабмин

Дональд Туск, выбранный польским Сеймом на пост премьер-министра страны, представил членов своего кабмина. Сегодня он обращается с программной речью к парламенту республики.

Вице-премьером и министром национальной обороны в команде Туска станет глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. К его сфере обязанностей будет относиться гражданский надзор за армией, вооружением и военными контрактами, которые были заключены его предшественниками. Вторым вице-премьером и министром информатизации станет Пётр Галковский.

Главой МИД при Туске назначен Радослав Сикорский, который в прошлом уже был руководителем внешнеполитического ведомства, а также Министерства обороны. Должность министра внутренних дел и администрации достанется Марчину Кервиньскому. В юрисдикцию, по словам Туска, будут входить вопросы защиты внешних границ.

Министром юстиции назначен сенатор Адам Боднар, задачей которого станет "возвращение верховенства права в Польше". Кроме того, он получит должность генпрокурора. По словам Туска, Боднар не состоит ни в одной из политических партий и "уже поэтому является независимым".

Бывший министр национальной обороны Томаш Семоняк займёт пост министра, координирующего работу спецслужб. Анджей Доманьский получит должность министра финансов, потому что, как высказался о нём Туск, "не станет искать в карманах поляков возможности сэкономить".

Активист партии Туска "Гражданская платформа" Борис Будка, занимавший в прошлом должность министра юстиции, станет министром государственных активов. А ещё один соратник по партии Адам Шлапка получит назначение на пост министра по вопросам Европейского союза.