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11 декабря, 22:23

Президент Польши Дуда приведёт нового премьера Туска к присяге 13 декабря

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск будет приведён к присяге вместе с правительством 13 декабря. Такое решение принял президент страны Анджей Дуда, сообщила глава канцелярии лидера республики Гражина Игначак-Бандых.

Напомним, что Сейм большинством голосов поддержал кандидатуру руководителя оппозиционной партии "Гражданская платформа" 11 декабря. Перед этим депутаты нижней палаты парламента вынесли кабмину Матеуша Моравецкого вотум недоверия. По завершении голосования Дуда встретился с Туском для обсуждения дальнейших действий.

"Приведение к присяге нового правительства состоится в среду в 9:00 в президентском дворце", — уточнила Игначак-Бандых в соцсетях.

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Напомним, что изначально Дуда выступил за переизбрание прошлого премьера в лице Матеуша Моравецкого. Впрочем, после вынесения вотума недоверия эта инициатива перешла в руки Сейма.

Обложка ©

Flickr / European People's Party

Илья Пушкарев
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