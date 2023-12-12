Президент Польши Дуда приведёт нового премьера Туска к присяге 13 декабря

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск будет приведён к присяге вместе с правительством 13 декабря. Такое решение принял президент страны Анджей Дуда, сообщила глава канцелярии лидера республики Гражина Игначак-Бандых.

Напомним, что Сейм большинством голосов поддержал кандидатуру руководителя оппозиционной партии "Гражданская платформа" 11 декабря. Перед этим депутаты нижней палаты парламента вынесли кабмину Матеуша Моравецкого вотум недоверия. По завершении голосования Дуда встретился с Туском для обсуждения дальнейших действий.

"Приведение к присяге нового правительства состоится в среду в 9:00 в президентском дворце", — уточнила Игначак-Бандых в соцсетях.