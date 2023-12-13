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13 декабря, 09:19

Дональд Туск принял присягу на пост премьер-министра Польши

Президент Польши Дуда привёл к присяге премьер-министра Дональда Туска

<p>Премьер-министр Польши Дональд Туск. Обложка © ТАСС / AP / Czarek Sokolowski</p>

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Обложка © ТАСС / AP / Czarek Sokolowski

Президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра страны Дональда Туска. Трансляция мероприятия проводится канцелярией главы государства.

Местом проведения торжественной церемонии стал президентский дворец. После Туска принимать присягу будут члены кабмина нового премьер-министра: вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, второй вице-премьер и министр информатизации Петр Галковский, глава МИД Радослав Сикорский, министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский.

Новый премьер-министр Польши Туск представил свой кабмин

Новый премьер-министр Польши Туск представил свой кабмин

Напомним, ранее польский лидер Анджей Дуда поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин 13 ноября. Впрочем, приведённое к присяге правительство не получило одобрения в Сейме. А 11 декабря стало известно, что депутаты большинством голосов выбрали лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска на пост премьер-министра республики. Сообщалось, что президент Польши приведёт нового премьера к присяге 13 декабря.

Юрий Лысенко
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