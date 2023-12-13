Дональд Туск принял присягу на пост премьер-министра Польши
Президент Польши Дуда привёл к присяге премьер-министра Дональда Туска
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Обложка © ТАСС / AP / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра страны Дональда Туска. Трансляция мероприятия проводится канцелярией главы государства.
Местом проведения торжественной церемонии стал президентский дворец. После Туска принимать присягу будут члены кабмина нового премьер-министра: вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, второй вице-премьер и министр информатизации Петр Галковский, глава МИД Радослав Сикорский, министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский.
Напомним, ранее польский лидер Анджей Дуда поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин 13 ноября. Впрочем, приведённое к присяге правительство не получило одобрения в Сейме. А 11 декабря стало известно, что депутаты большинством голосов выбрали лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска на пост премьер-министра республики. Сообщалось, что президент Польши приведёт нового премьера к присяге 13 декабря.