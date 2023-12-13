Дональд Туск принял присягу на пост премьер-министра Польши

Местом проведения торжественной церемонии стал президентский дворец. После Туска принимать присягу будут члены кабмина нового премьер-министра: вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, второй вице-премьер и министр информатизации Петр Галковский, глава МИД Радослав Сикорский, министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский.