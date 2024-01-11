"Они просто убежали": Экс-наёмник ВСУ из Польши заявил, что больше не хочет иметь дела с Украиной
Сальдо: Польский наёмник не хочет иметь дела с бросившими его умирать ВСУ
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Попавший в российский плен наёмник ВСУ из Польши заявил, что не хочет больше связываться с Украиной. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что сейчас пленный пересмотрел свои взгляды на происходящее в Киеве и увидел истинное лицо военных ВСУ.
Попавший в плен наёмник ВСУ Давид Воевоский. Видео © t.me / Владимир Сальдо
Наёмник Давид Воевоский попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. Боец был ранен и оставлен ВСУ умирать. Российские военные оказали ему первую помощь и доставили в госпиталь. Пленный поблагодарил ВС РФ за человеческое отношение и спасение жизни.
"Могу точно сказать: не хочу больше связываться с ВСУ, с украинскими военными, потому что была сложная ситуация, и они просто убежали", — отметил пленный.
По словам Воевоского, участвовать в боевых действиях на стороне Украины он начал из-за денег, однако на поле боя ожидания с реальностью не совпали.
Ранее украинский военнопленный Роман Калиниченко, который сдался 6 января на Времевском выступе подразделению группировки войск "Юг", рассказал, что киевский режим начал призывать в ВСУ женщин в возрасте до 60 лет.