Генсек ООН счёл важным шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом журналистам сообщила заместительница официального представителя Гутерриша Стефани Трембле.

"Генсек ООН приветствует обмен <…> пленными между РФ и Украиной. Он высоко оценивает усилия обеих сторон, а также содействие третьей стороны в лице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)", — сказала она в ходе брифинга.

Трембле добавила: Гутерриш выразил надежду, что "за этим важным шагом" последуют новые обмены военнопленными, а также другие усилия, "направленные на деэскалацию".