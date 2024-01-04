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4 января, 18:50

Генсек ООН счёл важным шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН Гутерриш поприветствовал обмен пленными между Россией и Украиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом журналистам сообщила заместительница официального представителя Гутерриша Стефани Трембле.

"Генсек ООН приветствует обмен <…> пленными между РФ и Украиной. Он высоко оценивает усилия обеих сторон, а также содействие третьей стороны в лице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)", — сказала она в ходе брифинга.

Трембле добавила: Гутерриш выразил надежду, что "за этим важным шагом" последуют новые обмены военнопленными, а также другие усилия, "направленные на деэскалацию".

Напомним, 3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 248 российских военнослужащих. Это стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также сообщила, что 75 из 248 российских бойцов вернулись на родину без обмена.

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ТАСС / ТГ-канал Шамсаила Саралиева

Наталья Исакова
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