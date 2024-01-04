Генсек ООН счёл важным шагом обмен пленными между Россией и Украиной
Генсек ООН Гутерриш поприветствовал обмен пленными между Россией и Украиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом журналистам сообщила заместительница официального представителя Гутерриша Стефани Трембле.
"Генсек ООН приветствует обмен <…> пленными между РФ и Украиной. Он высоко оценивает усилия обеих сторон, а также содействие третьей стороны в лице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)", — сказала она в ходе брифинга.
Трембле добавила: Гутерриш выразил надежду, что "за этим важным шагом" последуют новые обмены военнопленными, а также другие усилия, "направленные на деэскалацию".
Напомним, 3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 248 российских военнослужащих. Это стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также сообщила, что 75 из 248 российских бойцов вернулись на родину без обмена.
ТАСС / ТГ-канал Шамсаила Саралиева