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16 января, 09:03

Глава Минобороны Польши призвал готовиться к любым сценариям в отношении России

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал НАТО не исключать ни одного возможного сценария в отношении России из-за усиления её позиций на Украине.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий", — передаёт его слова PAP.

При этом Косиняк-Камыш призвал не останавливать процесс усиления польской армии.

После статьи Bild Кремль объяснил, из-за чего на самом деле стоит беспокоиться Германии
После статьи Bild Кремль объяснил, из-за чего на самом деле стоит беспокоиться Германии

Напомним, что ранее о сценарии вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ написала газета Bild. По её данным, такой вариант рассматривает Минобороны Германии. Утверждается, что боевые действия могут развернуться в Сувалкском коридоре — регионе между Калининградской областью и Белоруссией. Позже в ведомстве объяснили, что якобы уделяют внимание всем сценариям, даже крайне маловероятным.

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ТАСС / EPA / PIOTR NOWAK

Александра Вишнякова
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