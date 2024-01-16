Глава Минобороны Польши призвал готовиться к любым сценариям в отношении России
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал НАТО не исключать ни одного возможного сценария в отношении России из-за усиления её позиций на Украине.
"Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий", — передаёт его слова PAP.
При этом Косиняк-Камыш призвал не останавливать процесс усиления польской армии.
Напомним, что ранее о сценарии вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ написала газета Bild. По её данным, такой вариант рассматривает Минобороны Германии. Утверждается, что боевые действия могут развернуться в Сувалкском коридоре — регионе между Калининградской областью и Белоруссией. Позже в ведомстве объяснили, что якобы уделяют внимание всем сценариям, даже крайне маловероятным.
ТАСС / EPA / PIOTR NOWAK