Глава Минобороны Польши призвал готовиться к любым сценариям в отношении России

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал НАТО не исключать ни одного возможного сценария в отношении России из-за усиления её позиций на Украине.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий", — передаёт его слова PAP.