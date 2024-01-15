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15 января, 13:44

После статьи Bild Кремль объяснил, из-за чего на самом деле стоит беспокоиться Германии

Песков посоветовал ФРГ беспокоиться из-за вовлечённости в конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Германии стоит беспокоиться из-за своей серьёзной и непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за публикаций Bild о якобы "секретном плане" атаки русских на НАТО. Об этом он заявил Лайфу.

"Это должно быть предметом их обеспокоенности", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее газета Bild написала, что Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ. Утверждается, что боевые действия могут развернуться в Сувалкском коридоре — регионе между Калининградской областью и Белоруссией. Позже в ведомстве объяснили, что якобы рассматривают все — даже крайне маловероятные — сценарии.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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