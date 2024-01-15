После статьи Bild Кремль объяснил, из-за чего на самом деле стоит беспокоиться Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Германии стоит беспокоиться из-за своей серьёзной и непосредственной вовлечённости в конфликт на Украине, а не из-за публикаций Bild о якобы "секретном плане" атаки русских на НАТО. Об этом он заявил Лайфу.