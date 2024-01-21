В Совфеде сочли бредом сумасшедшего мечты Киева об отказе России от ядерного щита

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев призвал Киев даже не мечтать об отказе России от ядерного оружия. А все размышления украинских чиновников и прочих идиотов, поддерживающих режим Владимира Зеленского, на данную тему сенатор назвал бредом сумасшедшего.

"Пусть об этом не мечтают. <...> Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита: он необходим нам для защиты от Запада, а вовсе не для нападения на него. Это реальная гарантия, что ни одна сволочь в здравом уме не покусится на прямой конфликт с нами", — приводит РИА "Новости" слова Бондарева.

Сенатор убеждён, что животный страх удерживает Запад от прямого конфликта с Россией из-за наличия у нашей страны ядерного оружия. По мнению Бондарева, именно поэтому Штаты и их европейские вассалы воюют против Москвы чужими руками.