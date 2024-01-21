В Совфеде сочли бредом сумасшедшего мечты Киева об отказе России от ядерного щита
Сенатор Бондарев назвал бредом предложение Киева о ядерном разоружении России
Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев призвал Киев даже не мечтать об отказе России от ядерного оружия. А все размышления украинских чиновников и прочих идиотов, поддерживающих режим Владимира Зеленского, на данную тему сенатор назвал бредом сумасшедшего.
"Пусть об этом не мечтают. <...> Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита: он необходим нам для защиты от Запада, а вовсе не для нападения на него. Это реальная гарантия, что ни одна сволочь в здравом уме не покусится на прямой конфликт с нами", — приводит РИА "Новости" слова Бондарева.
Сенатор убеждён, что животный страх удерживает Запад от прямого конфликта с Россией из-за наличия у нашей страны ядерного оружия. По мнению Бондарева, именно поэтому Штаты и их европейские вассалы воюют против Москвы чужими руками.
Ранее замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк назвал обязательным условием подписания мирного соглашения отказ России от ядерного оружия. Он подчеркнул, что любой конфликт заканчивается перемирием, такой исход будет и в нынешней ситуации.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ