"Представляет угрозу": На Украине помечтали об отказе России от ядерного оружия

России необходимо отказаться от ядерного оружия. С таким заявлением в беседе с изданием Der Tagesspiegel выступил замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.

Он подчеркнул, что любой конфликт заканчивается подписанием мирных соглашений и такой исход будет и в нынешней ситуации.

"Будут подписаны соглашения — с одной стороны, коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира", — сообщил Гаврилюк.

Он также обратил внимание, что Украина якобы должна "восстановить" свои границы 1991 года. Вместе с тем, по его мнению, против России должны быть созданы "превентивные механизмы".