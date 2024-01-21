Регион

Уведомления отключены

21 января, 02:13

"Представляет угрозу": На Украине помечтали об отказе России от ядерного оружия

Замминистра обороны Украины Гаврилюк: РФ должна отказаться от ядерного оружия

России необходимо отказаться от ядерного оружия. С таким заявлением в беседе с изданием Der Tagesspiegel выступил замминистра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.

Он подчеркнул, что любой конфликт заканчивается подписанием мирных соглашений и такой исход будет и в нынешней ситуации.

"Будут подписаны соглашения — с одной стороны, коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира", — сообщил Гаврилюк.

Он также обратил внимание, что Украина якобы должна "восстановить" свои границы 1991 года. Вместе с тем, по его мнению, против России должны быть созданы "превентивные механизмы".

Медведев предупредил наследников Гитлера и Муссолини об основании для ядерного удара России
Медведев предупредил наследников Гитлера и Муссолини об основании для ядерного удара России

А бывший американский лидер Дональд Трамп, напротив, захотел улучшить отношения с Россией. Он напомнил, что страна является обладательницей ядерного оружия и именно поэтому следует наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров