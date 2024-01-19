Трамп назвал причину, по которой хочет наладить отношения с Путиным

Россия является обладательницей ядерного оружия. Именно поэтому следует наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин… Хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", — рассказал политик в интервью изданию Fox News.

По словам Трампа, у него были хорошие отношения и с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Миллиардер считает, что если бы президентом стала экс-первая леди США Хилари Клинтон, то Америка не избежала бы ядерной войны с Корейской Народно-Демократической Республикой.