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19 января, 05:34

Трамп назвал причину, по которой хочет наладить отношения с Путиным

Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Путиным из-за ядерного оружия

Россия является обладательницей ядерного оружия. Именно поэтому следует наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

"Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин… Хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", — рассказал политик в интервью изданию Fox News.

По словам Трампа, у него были хорошие отношения и с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Миллиардер считает, что если бы президентом стала экс-первая леди США Хилари Клинтон, то Америка не избежала бы ядерной войны с Корейской Народно-Демократической Республикой.

Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным, а тот его — за вялую харизму
Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным, а тот его — за вялую харизму

Ранее Лайф писал, что недавно Трамп уже высказывался о Путине. Тогда он назвал его и Си Цзиньпина очень умными людьми, тогда как президент США Джо Байден, по словам бизнесмена, "не может связать два предложения".

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ТАСС / AP / Susan Walsh

Ян Поланин
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