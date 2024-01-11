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11 января, 04:45

Трамп в очередной раз прошёлся по Байдену, а Путина и Си Цзиньпина похвалил

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

Экс-лидер США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Экс-лидер США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин являются очень умными людьми, заявил во время выступления перед сторонниками в Айове бывший глава США Дональд Трамп.

"[Президент США] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, Путин и Си и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", — подчеркнул Трамп.

Байден не удивился, что Трамп цитирует "старого приятеля" Путина
Байден не удивился, что Трамп цитирует "старого приятеля" Путина

Ранее президент США Джо Байден заявил, выступая в штате Пенсильвания с первой предвыборной речью, что не одобряет "восхищения" Дональда Трампа российским лидером Владимиром Путиным.

Анатолий Симоненко
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