Трамп в очередной раз прошёлся по Байдену, а Путина и Си Цзиньпина похвалил
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми
Экс-лидер США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин являются очень умными людьми, заявил во время выступления перед сторонниками в Айове бывший глава США Дональд Трамп.
"[Президент США] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, Путин и Си и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", — подчеркнул Трамп.
Ранее президент США Джо Байден заявил, выступая в штате Пенсильвания с первой предвыборной речью, что не одобряет "восхищения" Дональда Трампа российским лидером Владимиром Путиным.