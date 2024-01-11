Трамп в очередной раз прошёлся по Байдену, а Путина и Си Цзиньпина похвалил

"[Президент США] Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, Путин и Си и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные", — подчеркнул Трамп.