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6 января, 04:53

Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным, а тот его — за вялую харизму

Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. Обложка © AP / TASS

Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. Обложка © AP / TASS

Президент США Джо Байден не одобряет "восхищения" Дональда Трампа российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский политик заявил, выступая в штате Пенсильвания с первой предвыборной речью.

"Посмотрите на всех авторитарных лидеров и диктаторов, которыми восхищается Трамп. Помните, как он говорит об обмене "любовными письмами" между ним и диктатором из Северной Кореи? <..> Его восхищение Путиным..." — возмущённо сказал глава Соединённых Штатов на мероприятии, приуроченном к годовщине штурма Капитолия.

Дональд Трамп, конкурент Байдена на предстоящих президентских выборах, через несколько часов ответил ему в ходе своей речи перед сторонниками в штате Айова. Он подколол немолодого и далеко не бодрого политика, сказав, что тому не хватает харизмы для общения с серьёзными мировыми лидерами.

"Необходимо быть личностью, чтобы производить впечатление на иностранных лидеров. Думаете, с Си Цзиньпином легко? Или с Путиным?" — вопросил Трамп.

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Ранее Лайф писал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп собрался восстановить мир на планете "через силу". По его словам, он единственный может предотвратить третью мировую войну, к которой приближается человечество.

Лариса Сафронова
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