Байден раскритиковал Трампа за восхищение Путиным, а тот его — за вялую харизму

Президент США Джо Байден не одобряет "восхищения" Дональда Трампа российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский политик заявил, выступая в штате Пенсильвания с первой предвыборной речью.

"Посмотрите на всех авторитарных лидеров и диктаторов, которыми восхищается Трамп. Помните, как он говорит об обмене "любовными письмами" между ним и диктатором из Северной Кореи? <..> Его восхищение Путиным..." — возмущённо сказал глава Соединённых Штатов на мероприятии, приуроченном к годовщине штурма Капитолия.

Дональд Трамп, конкурент Байдена на предстоящих президентских выборах, через несколько часов ответил ему в ходе своей речи перед сторонниками в штате Айова. Он подколол немолодого и далеко не бодрого политика, сказав, что тому не хватает харизмы для общения с серьёзными мировыми лидерами.

"Необходимо быть личностью, чтобы производить впечатление на иностранных лидеров. Думаете, с Си Цзиньпином легко? Или с Путиным?" — вопросил Трамп.