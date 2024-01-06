Трамп собрался восстановить мир на планете "через силу"

Дональд Трамп заявил, что если одержит победу на выборах президента США в 2024 году, то восстановит мир на планете "через силу".

"Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете", — сказал бывший глава Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Айова.