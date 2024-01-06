Трамп собрался восстановить мир на планете "через силу"
Трамп в случае победы на выборах хочет восстановить мир на планете "через силу"
Дональд Трамп заявил, что если одержит победу на выборах президента США в 2024 году, то восстановит мир на планете "через силу".
"Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете", — сказал бывший глава Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Айова.
Трамп признал, что он единственный среди других кандидатов может предотвратить третью мировую войну, к которой близится человечество.
Ранее Лайф рассказывал, что Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо. Кроме того, он подал апелляцию на исключение из праймериз в штате Мэн.
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