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6 января, 02:30

Трамп собрался восстановить мир на планете "через силу"

Трамп в случае победы на выборах хочет восстановить мир на планете "через силу"

Дональд Трамп заявил, что если одержит победу на выборах президента США в 2024 году, то восстановит мир на планете "через силу".

"Мы восстановим мир с помощь силы на всей нашей планете", — сказал бывший глава Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Айова.

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Трамп признал, что он единственный среди других кандидатов может предотвратить третью мировую войну, к которой близится человечество.

Ранее Лайф рассказывал, что Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо. Кроме того, он подал апелляцию на исключение из праймериз в штате Мэн.

Обложка ©

Getty Images / Scott Olson

Артур Лапсаков
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